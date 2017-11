FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag an die deutlichen Vortagesverluste angeknüpft. Am Morgen ging es aber nur noch vergleichsweise leicht nach unten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 162,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,39 Prozent.

Zur Wochenmitte waren die Kurse am deutschen Rentenmarkt noch deutlich gefallen. Nach Einschätzung des Experten Dirk Gojny von der National-Bank hatten Hinweise auf eine robuste US-Konjunktur belastet. Im dritten Quartal war die größte Volkswirtschaft der Welt stärker gewachsen als bisher bekannt. Außerdem hatte die US-Notenbank Fed in ihrem am Vorabend veröffentlichen Konjunkturbericht festgestellt, dass sich die amerikanische Wirtschaft auf einem robusten Wachstumskurs befinde.

Im Tagesverlauf stehen zahlreiche Konjunkturdaten in der Eurozone und den USA auf dem Programm, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Die Anleger dürften dabei vor allem Daten zur Preisentwicklung im gemeinsamen Währungsraum und in den Vereinigten Staaten im Blick haben./jkr/oca

