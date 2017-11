FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Kursrücksetzer der Wirecard-Aktien vom Vortag dürften Anleger am Donnerstag bereits wieder zugreifen. Rückenwind erhielten die Aktien des Bezahldienstleisters vorbörslich von der Commerzbank, die das Kursziel für den Titel von 80 auf 110 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt hat. Das neue Kursziel räumt der Aktie ein Aufwärtspotenzial von 27 Prozent ein. Auf Tradegate legte der Kurs um 1,8 Prozent auf knapp 88 Euro zu im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.

Die Aktien zählen zu den Favoriten an der Börse und waren am Vortag mit knapp 92 Euro auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Nach dem Rekordhoch der Papiere unmittelbar zum Auftakt des Handels am Mittwoch hatten diese im Sog der allgemeinen Marktschwäche am Nachmittag ins Minus gedreht und 3 Prozent eingebüßt. "Das dürften Anleger heute wieder zum Einstieg nutzen", sagte ein Händler./bek/oca

ISIN DE0007472060

