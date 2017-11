KAP Beteiligungs-AG: Ausgabe von 20.000 neuen Aktien an den Vorstand

DGAP-Ad-hoc: KAP Beteiligungs-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung KAP Beteiligungs-AG: Ausgabe von 20.000 neuen Aktien an den Vorstand 30.11.2017

Fulda, 30. November 2017 - Der Vorstand der KAP Beteiligungs-AG (ISIN DE0006208408, Frankfurter Wertpapierbörse General Standard, IUR) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 7. Juli 2017 das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2017 gegen Bareinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden an Guido Decker, dem Vorstandsvorsitzenden der KAP Beteiligungs-AG, ausgegeben. Die Kapitalerhöhung dient dem von der Hauptversammlung gebilligten Zweck der Bindung des Vorstands an die Gesellschaft.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 52.000,00 durch Ausgabe von 20.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 2,60 erhöht. Die Anzahl der neuen Aktien entspricht ca. 0,3% des Grundkapitals der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung. Der Ausgabebetrag beträgt EUR 33,92 je neue Aktie und entspricht dem letzten amtlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft am 29.11.2017 abzüglich eines 5%-igen Abschlags. Die neuen Aktien sollen im Laufe des ersten Quartals 2018 zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Mitteilende Person: Guido Decker, Mitglied des Vorstands

KAP Beteiligungs-AG

Sprache: Deutsch Unternehmen: KAP Beteiligungs-AG Edelzeller Straße 44 36043 Fulda Deutschland Telefon: 06611030 Fax: 0661103830 E-Mail: office@kap.de Internet: www.kap.de ISIN: DE0006208408 WKN: 620840

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

