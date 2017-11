Die Kryptowährung Bitcoin ist an der führenden Kryptobörse Bitstamp erstmals über die runde Marke von 10.000 US-Dollar gestiegen. In der Spitze ging es am Morgen bis auf 10.743 Dollar nach oben. Damit beträgt das Plus seit Jahresanfang mehr als 900 Prozent. Skeptiker sehen darin eine klassische Blasenbildung. Die Kursschwankungen der größten Kryptowährung sind teilweise im zweistelligen prozentualen Bereich. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...