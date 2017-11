FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deka Immobilien GmbH kauft für ihre Immobilienfonds das Bürohochhaus Tower 185 in Frankfurt. Der Kaufpreis liege bei 775 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Es handele sich um eine der größten Transaktionen in Europa in diesem Jahr, hieß es von JLL Germany, die den Verkäufer CA Immo bei der Transaktion beraten hat.

Deka sprach davon, mit dem Ankauf die Möglichkeit zu nutzen, "eine hochwertige und exklusiv ausgestattete Immobilie in einem der begehrtesten Immobilienmärkte Europas zu erwerben". Es handelt sich um das vierthöchste Hochhaus Deutschlands mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 100.000 qm sowie 552 Parkplätzen. Die Immobilie ist laut Deka langfristig an mehr als 20 "bonitätsstarke Nutzer mit internationaler Ausrichtung" vermietet.

November 30, 2017 02:22 ET (07:22 GMT)

