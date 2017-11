Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PSA nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Jean Baptiste de Chatillon habe einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen seien zufrieden, wie sich die Marken Peugeot und Citröen in den vergangenen Monaten in Europa entwickelt hätten. Investoren sollten zudem Geduld haben und die Restrukturierungsarbeit bei Opel in den kommenden Monaten abwarten./ag/tav Datum der Analyse: 29.11.2017

ISIN: FR0000121501