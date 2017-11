E-world 2018 in Essen - 6. bis 8. Februar 2018 - Halle 6, Stand 311 Ob Industrie oder Handelskette: Unternehmen mit vielen Standorten und hohem Energieverbrauch tun sich oft schwer, den Überblick über Energiekosten und -verbräuche zu bewahren. Vor allem die Prüfung und Verarbeitung der Energierechnungen ist in der Regel mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden. meine-energie.de zeigt auf der E-world 2018 in Essen, wie sich diese Rechnungsprozesse weitestgehend automatisieren lassen und die Unternehmen standortübergrei-fend eine transparente Sicht auf alle mit dem Energieverbrauch zusammenhängenden Kosten bekommen. Im Fokus des Messeauftritts auf dem Gemeinschaftsstand der Kölner Q-Loud GmbH steht das Thema Rechnungsprüfung. Dabei können nicht nur elektronische Rechnungen direkt verarbeitet werden, sondern auch PDFs, die ausgelesen und in elektronische Rechnungen umgewandelt werden. Damit schafft meine-energie.de einen sanften Übergang in die kommende "ZUGFeRD-Welt". Mithilfe der automatischen Belegprüfung werden Abweichungen sofort erkannt und fehlerhafte Abrechnung zuverlässig identifiziert. Gleichzeitig präsentiert sich meine-energie.de auf dem Q-loud-Gemeinschaftsstand als zentrales Managementportal, in dem sowohl die Daten von leistungsgemessen Zählern zusammengeführt und verarbeitet werden, als auch die Messdaten von mechanischen Strom-, Gas-, Wasser-, Öl- und Betriebsstundenzählern. Dabei kommen diverse Adapter für M- und Modbus sowie die EnergyCam-Familie von Q-loud zum Einsatz. Diese Kameras werden einfach auf den Zähler aufgeklebt und die erfassten Daten dann über Kabel oder Funk an ein zentrales Gateway übermittelt. Anschließend erfolgt der verschlüsselte Versand über die Cloud. Damit unterstützt meine-energie.de auch den Aufbau eines Energiemanagementsystems nach der ISO 50001 Normenreihe. Weitere Informationen: Meine-Energie GmbH - Dirk Heinze Ritterstraße 5 - D-01968 Senftenberg Tel: +49 3573 36 54 10 - Fax: +49 3573 36 54 199 info@meine-energie.de - www.meine-energie.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstr. 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 96 287 29 - Fax: +49 731 96 287 97 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Unter dem Motto "Energie ist einfach" bietet die Meine-Energie GmbH ein webbasiertes Komplettwerkzeug für das kaufmännische Energiemanagement. Es unterstützt vielfältige Prozesse wie das Ener-giecontrolling, die Erstellung von Energiebilanzen, das Verwalten von Kosten und Verbräuchen, die detaillierte Kosten- und Verbrauchsplanung, die Weiterverrechnung von Energiekosten, den Energieeinkauf sowie die Rechnungsprüfung. Zu den Kunden gehören Einzelhandelsketten wie die Müller Drogeriemärkte ebenso wie Industrieunternehmen, etwa die ZF Friedrichshafen AG. Weitere Zielbranchen sind das Lo-gistikgewerbe, Hotel- und Gastronomieketten, Facility Management-Dienstleister sowie andere Unternehmen und Institutionen. Derzeit werden mehr als 17.000 gewerbliche Zählpunkte mit ihren Verträgen und mehr als 2,8 Terrawattstunden Strom und Gas über meine-energie.de erfasst und verarbeitet. Dies ist eine Presseinformation der Meine-Energie GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2017 02:30 ET (07:30 GMT)