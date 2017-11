FMW-Redaktion

Was der Dax da gestern hingelegt hat, erinnert ein wenig an das Revierderby am letzten Wochenende, als Borussia Dortmund bereits 4:0 führte, nur um dann noch vier Treffer zu kassieren und den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand zu geben!

Auch der Dax führte gestern gewissermaßen schon 4:0, nachdem der Index aus der Verkeilung nach oben ausgebrochen war, sprach vieles für eine impulsive Rally, nachdem die Wall Street zuvor geradezu explodiert war am Vortag. Also stieg der Dax bis zum Widerstandsniveau bei 13200 Punkten, mit Eröffnung des US-Kassamarktes aber war es dann vorbei mit der Freude: der Absturz des Nasdaq zog den deutschen Leitindex stark nach unten, obwohl Dow Jones und der eigentliche Leitwolf für den Dax, der S&P500, sich weiter gut hielten.

Man hat das Gefühl: der Dax ignoriert positive Nachrichten (aus Sicht der Märkte sind das zum Beispiel die verbesserten Chancen auf eine große Koalition, ergo die Fortsetzung der Ära Merkel; oder positive Konjunkturdaten aus Deutschland etc.), während gleichzeitig sofort negativ reagiert wird, wenn irgendwo ...

Den vollständigen Artikel lesen ...