Siemens treibt die Abspaltung seiner Medizintechniksparte konsequent voran. Der Aufsichtsrat hat am Mittwoch beschlossen, dass die Tochter Healthineers in Frankfurt an die Börse kommt. Das ist keine Überraschung mehr, für die Deutsche Börse steht damit aber der größte Börsengang seit der Deutschen Telekom an.

Den vollständigen Artikel lesen ...