Von Marc Bisbal Arias

MAILAND (Dow Jones)--Die italienische Bank Unicredit hat den Verkauf ihres heimischen Pfandkreditgeschäfts vereinbart. Mit der Käuferin Dorotheum GmbH & Co KG sei ein Preis von 141 Millionen Euro vereinbart worden, teilten die Italiener mit. Erfolgsabhängig könnten nach drei Jahren noch einmal 10 Millionen Euro hinzukommen. Die Transaktion werde bei Abschluss im kommenden Jahr fast vier Basispunkte zur Kernkapitalquote Tier-1 der Bank beitragen.

Dorotheum will mit der Übernahme in Italien expandieren. Das Unternehmen stammt aus Österreich, betreibt das Pfandkreditgeschäft seit 310 Jahren und wird durch die Transaktion der größte Anbieter auf diesem Gebiet in Europa. Bei einem Pfandkredit werden bei der Kreditvergabe bewegliche Dinge als Sicherheiten übergeben. Das macht die Kreditvergabe einfacher, denn die Überprüfung der Bonität des Kreditnehmers entfällt. Sollte die Rückzahlung des Kredits ausbleiben, können die Sicherheiten verwertet werden.

November 30, 2017 02:40 ET (07:40 GMT)

