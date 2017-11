FRANKFURT (Dow Jones)--Behauptet gehen die DAX-Futures in den Donnerstag. Der Dezember-Kontrakt fällt im frühen Geschäft um 3 auf 13.052,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.076,5 und das -tief bei 13.047 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 2.200 Kontrakte. Aus technischer Sicht liegt der Terminkontrakt in einer Handelsspanne zwischen 12.843 und 13.210 Punkten. Nach dem Anlauf in den oberen Bereich am Mittwochvormittag ist der Terminkontrakt wieder in die Mitte der Spanne zurückgekommen. Eine zweite Konsolidierungswelle nach unten ist laut Marktanalysten nach wie vor nicht vom Tisch.

November 30, 2017 02:44 ET (07:44 GMT)

