Wohnungsnot einerseits, Leerstand andererseits, doch in Deutschland vor allem in den Metropolen fehlen Wohnungen. In Europa sieht es oft ähnlich aus - trotz des Booms. Hält der an? Was wenn die Zinsen steigen, Vivien Sparenberg von Vontobel? Bauboom schön und gut. Doch was ist, wenn Inflation und Zinsen zulegen? Und wie teuer sind Bau- und Immobilien-Aktien derzeit (schon)? Das noch ins Depot? Vivien Sparenberg von Vontobel im Gespräch mit Antje Erhard über das Für und Wider....