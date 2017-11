ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Welche Sektoren ragten 2017 durch eine attraktive Dividendenrendite, ein unterdurchschnittliches Risiko und durch eine solide Bewertung aus der Masse heraus? Senior Portfolio Manager Tim Wottawah gibt in der aktuellen Sendung die Antwort und wagt einen Ausblick auf 2018.