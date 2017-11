FRANKFURT (Dow Jones)--Knapp behauptet sind die deutschen Renten-Futures am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Dezemberkontrakt des Bund-Futures notiert im frühen Geschäft 20 Ticks im Plus bei 162,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,56 Prozent und das -tief bei 162,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 23.000 Kontrakte.

Bei der Helaba heißt es, der Bund-Future habe sich abgeschwächt, insgesamt setze er aber seine Konsolidierung innerhalb enger Spannen fort. Das technische Bild trübe sich sukzessive ein, auch nach dem Rutsch unter die Dreiecksunterstützung bei 162,95 Prozent. Unterstützungen sieht das Haus bei 162,38 und 161,91. Widerstände seien bei 163,32, 163,43 und am Kontrakthoch bei 163,63 zu finden.

Im Blick stehen zunächst die Verbraucherpreise in der Eurozone und am Nachmittag der Einkaufsmanagerindex in Chicago. Sollten sie das Bild einer moderaten Reflationierung untermauern, dürften die Renten-Futures weiter fallen, heißt es am Markt.

November 30, 2017

