Hui Shan, Rohstoffanalyst für Goldman Sachs äußerte sich negativ über die Entwicklung des Eisenerzpreises. In einem kürzlich veröffentlichten Interview sagte Shan, dass er in den nächsten Monaten einen Preisrückgang des Rohstoffes erwarte. Der Experte rechnet mit einem Preisrückgang auf 60 USD pro Tonne in den nächsten drei Monaten, auf 55 USD pro Tonne in den nächsten sechs Monaten und auf 50 USD in einem Jahr. Shan sagte hierzu: "Wir glauben, dass die Stahlproduktion in China ihren Höhepunkt erreicht hat und in den nächsten Monaten sogar fallen sollte. Außerdem sollte das weltweite Angebot für Eisenerz in den nächsten Monaten deutlich steigen." Aktuell befindet sich der Preis für Eisenerz auf einem Niveau von über 63 USD pro Tonne, hat aber seit Anfang des Jahres schon mehr als 10% seines Wertes eingebüßt. Im Gegensatz dazu sind die meisten Preise anderer Rohstoffe deutlich gestiegen. Investoren in Eisenerz erlebten dieses Jahr sehr volatile Zeiten. Verantwortlich dafür war vor allem die chinesische Regierung, welche die Stahlproduktion aufgrund...

