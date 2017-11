Zürich - Das KOF Konjunkturbarometer hat im November seine Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Es ist um 0.5 Punkte auf 110.3 Punkte gestiegen (nach revidiert 109.8 im Oktober). Das ist der dritte Anstieg des Indikators in Folge. Die Schweizer Konjunktur gewinnt zum Jahresende hin also weiter an Fahrt.

Die Indikatoren für das Verarbeitende Gewerbe sind wie bereits im Vormonat für einen wesentlichen Teil des Anstieges verantwortlich. Zudem haben die Indikatoren für die Bauwirtschaft wieder ins Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...