Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta013/30.11.2017/09:00) - -



"The Banker", ein internationales Fachmagazin für Banken im Verlag der "Financial Times", hat die BAWAG Group nach 2015 und 2016 zum dritten Mal in Folge als "Bank des Jahres" in Österreich ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung unterstreicht die erfolgreiche strategische Neuausrichtung der BAWAG Group in den letzten Jahren.



Anas Ababuzaakouk, CEO der BAWAG Group, führte anlässlich der Preisverleihung aus: "Wir freuen uns sehr und fühlen uns gleichzeitig geehrt, diese wichtige internationale Auszeichnung zum dritten Mal in Folge zu erhalten. Dies ist eine weitere Bestätigung und Anerkennung unserer erfolgreichen Strategie und deren Umsetzung. Darüber hinaus war unser Börsengang Ende Oktober ein bedeutender Meilenstein in unserer 130-jährigen Unternehmensgeschichte und zeugt von unserer starken Performance und unseren Zukunftsperspektiven. Wir werden unsere auf geringes Risiko und auf die DACH-Region ausgerichtete Strategie mit Österreich als unserem Heimmarkt beibehalten und unseren Kunden weiterhin einfach verständliche, transparente und erstklassige Produkte und Dienstleistungen anbieten. Der anhaltende Erfolg der BAWAG Group war nur dank des großen Einsatzes,Vertrauens und Respekts unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden und unserer Eigentümer möglich. Ich möchte die Gelegenheit nützen, mich bei allen Genannten für ihre uneingeschränkte Unterstützung zu bedanken."



Brian Caplen, Herausgeber von "The Banker": "Wir gratulieren allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BAWAG Group zur Auszeichnung "Bank des Jahres" in Österreich. Die Jury war von den starken Finanzergebnissen sowie dem kontinuierlichen Bestreben zur Vereinfachung der Prozesse und zur Steigerung der Effizienz sehr beeindruckt."



Über die BAWAG Group



Die BAWAG Group AG ist die Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien.



Über die BAWAG P.S.K.



Die BAWAG P.S.K. ist mit über 2,2 Mio. Privat- und Firmenkunden eine der größten und am besten kapitalisierten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich und andere Industriestaaten ausgerichtet ist. Die BAWAG P.S.K. betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden in ganz Österreich und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Ergänzt werden die inländischen Aktivitäten der BAWAG P.S.K. durch das internationale Geschäft mit Fokus auf Privat-, Unternehmens-, gewerbliche Immobilien und Portfoliofinanzierungen in westlichen Industrieländern.



Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawaggroup.com



Rückfragehinweis:



Financial Community: Benjamin del Fabro (Head of IR & Communications) Tel: +43 (0) 5 99 05-22456 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com



Medien: Georgia Schütz-Spörl (Pressesprecherin) Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 E-Mail: communications@bawaggroup.com



(Ende)



Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiesingerstraße 4, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Communications Tel.: +43 (0)59905-31210 E-Mail: communications@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com



ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1512028800900



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 30, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)