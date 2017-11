Die Aktien von Qualcomm (WKN:883121), dem größten mobilen Chiphersteller der Welt, stiegen in diesem Jahr nur um 6 % - ein geringer Zuwachs im Vergleich zur Rallye des Philadelphia Semiconductor Index von fast 50 %. Sehen wir mal nach, was bei Qualcomm schief gelaufen ist und ob es 2018 besser wird.

Was ist mit Qualcomm passiert?

Das Lizenzgeschäft (QTL) von Qualcomm senkte den Großhandelspreis für jedes weltweit verkaufte Smartphone. Dieses margenstarke Geschäft erwirtschaftet den größten Teil seines Vorsteuergewinns. Leider wurde das QTL-Geschäft von den Regulierungsbehörden in China, Südkorea, Taiwan, den USA und Europa ins Visier genommen, die alle behaupten, dass die ...

