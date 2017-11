EMQ, ein Finanztechnologie-Innovator mit einem ausgedehnten Überweisungsnetz in Asien, meldete heute eine erweiterte Partnerschaft mit WeChat Pay HK, einem Zahlungsdienstanbieter und Lizenznehmer eines Geldkartensystems in Hongkong, mit der seine Überweisungsdienste in Indonesien ausgedehnt werden sollen. Der neu geschaffene Indonesien-Korridor baut auf den Erfolg des Philippinen-Korridors auf, der seit Anfang dieses Jahres voll umgesetzt und im Betrieb ist.

"Nach Angaben der Weltbank gehören die Philippinen und Indonesien derzeit zu den zehn größten Empfängern von Überweisungen, wobei sich Millionen von Haushalten auf finanzielle Unterstützung seitens Arbeitskräften im Ausland verlassen", erklärte Max Liu, Mitbegründer und CEO von EMQ. "Wir sind stolz darauf, WeChat Pay HK von Tencent zu unterstützen und partnerschaftlich mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um diese Dienstleistungen für die hart arbeitenden asiatischen Arbeitskräfte im Ausland leichter zugänglich zu machen, und dafür unser ausgedehntes Überweisungsnetz in Asien zur Verfügung zu stellen."

Auf der Grundlage der skalierbaren API-Plattform von EMQ versetzt die Partnerschaft WeChat Pay HK in die Lage, das Überweisungsverfahren zu vereinfachen, indem die Auslandsarbeiter in Hongkong Geld über ein Smartphone überweisen können. Dies ergibt einen schnelleren und reibungsloseren Geldtransfer und trägt zudem zu einer größeren finanziellen Integration in den Philippinen und Indonesien bei. Philippiner und Indonesier, die im Ausland leben und arbeiten, kommen nun mit WeChat Pay HK unabhängig von ihrem Standort in den Genuss umfassender Auszahlungsoptionen, darunter Bargeldabhebung, Einzahlungen bei allen Banken oder die mobile Geldbörse, um ihre Familien in ihrer Heimatstadt zu unterhalten.

EMQ verfügt derzeit über eine Präsenz in Hongkong, Taiwan, Indonesien, Vietnam und auf den Philippinen und will diese demnächst auch auf andere wichtige Geschäftsmärkte ausdehnen, zunächst in Asien und dann weltweit auf Nordamerika, Europa und den Nahen Osten. Im März 2017 erhielt das Unternehmen eine Lizenz der Bank von Indonesien als Geldüberweisungsbetreiber (Fund Transfer Operator).

Über EMQ

EMQ hat seinen Hauptgeschäftssitz in Hongkong und ist ein Finanztechnologie-Startup-Unternehmen, das ein Finanznetz mit Fokus auf Überweisungen in ganz Asien aufbaut. Das Unternehmen verfügt über eine Präsenz in Hongkong, Taiwan, Indonesien, Vietnam und auf den Philippinen und arbeitet mit Finanzinstitutionen und anderen strategischen Partnern in diesen Ländern zusammen, um grenzüberschreitende Geldüberweisungen über Banken sowie diverse Auflademethoden und Zustellung auf der "letzten Meile" zu ermöglichen und abzuwickeln.

