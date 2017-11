Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Einzelhandel im Oktober überraschend schwach

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Oktober überraschend gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, gingen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,4 Prozent prognostiziert. Für September wurde der monatliche Anstieg um real 0,5 Prozent bestätigt.

Starke Industrie treibt Österreichs Wachstum voran

Die österreichische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2017 kräftiger gewachsen als zunächst berichtet. Die Industrie steigerte erneut ihre Dynamik. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in einer zweiten Veröffentlichung berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Zunächst war das BIP-Wachstum auf 0,8 Prozent beziffert worden.

Schweizer Wirtschaft wächst im dritten Quartal solide

Die Schweizer Wirtschaft ist im dritten Quartal 2017 solide gewachsen. Die Dynamik übertraf die Erwartungen der Ökonomen. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berichtete, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Im Vergleich zum Vorjahr lag das BIP um 1,2 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,9 Prozent erwartet.

Eingetrübte Verbraucherstimmung der Briten vor Weihnachten

Die Stimmung der britischen Verbraucher hat sich sowohl bei der Einschätzung der Wirtschaftslage als auch mit Blick auf die eigenen Finanzen eingetrübt. Die Ergebnisse der jüngsten Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK Ltd deuten damit auf eine Belastung für die vom inländischen Konsum gestützte Volkswirtschaft hin. Der Index der Verbraucherstimmung schwächte sich im November um 2 Punkte auf minus 12 ab, nachdem er bereits im Oktober um 1 Punkt gesunken war.

Chinas Einkaufsmanagerindex steigt stärker als erwartet

Die Aktivitäten im verarbeitenden Gewerbe der Volksrepublik China haben sich im November ausgeweitet und dabei die Prognosen übertroffen. Die weltweit robuste Nachfrage nach Gütern aus dem Reich der Mitte gab der zweitgrößten Wirtschaft der Erde einen Schub. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes legte auf 51,8 von 51,6 im Oktober zu, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 51,5 gerechnet.

Industrieproduktion Japans wächst weniger stark als erwartet

Die japanische Industrieproduktion ist im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Moderate Zuwächse bei der Produktion von elektronischen Geräten hätten dazu beigetragen, die Industrieproduktion um 0,5 Prozent klettern zu lassen, wie aus Daten des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie hervorgeht. Ökonomen hatten allerdings ein Plus von 2 Prozent erwartet.

Knot fordert Ende des Stimulusprogramms

Das niederländische EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat sich für ein Auslaufen des riesigen Anleihekaufprogramms der Notenbank ab September 2018 ausgesprochen. Andernfalls riskierten die Geldpolitiker schädliche Nebenwirkungen, wie etwa die Fehlallokation von Krediten an "Zombie"-Firmen, sagte Knot, der auch Präsident der Zentralbank der Niederlande ist.

Südkorea dreht das erste Mal seit sechs Jahren an der Zinsschraube

Südkorea erhöht als erste große asiatische Volkswirtschaft ihren Leitzins, nachdem die US-Notenbank vor zwei Jahren damit begann, die Zinsen wieder hochzuschrauben. Das ist nun das jüngste Zeichen dafür, dass eine globale Abkehr von krisenbedingten Konjunkturmaßnahmen auf dem Weg ist. Die Bank of Korea setzte zum ersten Mal seit mehr als sechs Jahren den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,50 Prozent hoch.

Beige Book: US-Wirtschaft wächst und Preisdruck steigt

Die Wirtschaftsaktivität hat in den USA in den vergangenen Wochen mäßig bis moderat zugelegt und es gibt Hinweise auf steigende Preise. Wie aus dem Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve hervorgeht, hat sich der Preisdruck seit dem letzten Bericht verstärkt. In den meisten Distrikten hätten die Verkaufspreise mäßig bis moderat zugelegt, heißt es in dem Bericht.

Williams für kleine Zinsschritte 2018

Der Präsident der San-Francisco-Fed, John Williams, plädiert weiter für kleine Zinsschritte. Der Notenbanker sprach sich am Mittwoch dafür aus, dass die Fed die Zinsen langsam und Schritt für Schritt anheben sollte. Williams nannte allerdings keinen konkreten Zeithorizont, wann die nächste Zinserhöhung aus seiner Sicht anstehen sollte.

Trump schlägt Marvin Goodfriend für Fed-Board vor

Marvin Goodfriend soll nach dem Willen von US-Präsident Donald Trump neues Mitglied im Board der Notenbank Fed werden. Trump nominierte den früheren Volkswirt der Fed und jetzigen Professor an der Carnegie Mellon University für den Sitz in der Notenbank. Sollte der Senat die Nominierung absegnen, hätte Trump damit einen der drei vakanten Sitze in dem siebenköpfigen und machtvollen Gremium gefüllt.

USA fordern alle Länder zu Abbruch von Beziehungen mit Nordkorea auf

Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest haben die USA alle Länder aufgefordert, ihre diplomatischen sowie Handelsbeziehungen mit Pjöngjang abzubrechen. Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, warnte Nordkorea in einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zudem, "im Falle eines Kriegs" werde die Führung in Pjöngjang "vollkommen zerstört" werden. US-Präsident Donald Trump kündigte neue "bedeutende" Sanktionen gegen das Land an.

Trump sorgt mit Weiterverbreitung islamfeindlicher Videos für Empörung

Mit der Verbreitung islamfeindlicher Videos von britischen Rechtsextremisten hat US-Präsident Donald Trump für Empörung gesorgt und die Londoner Regierung verärgert. Trump teilte die Videos kommentarlos über den Kurzbotschaftendienst Twitter. Nachdem die sonst eher USA-freundliche britische Regierung dies scharf verurteilt hatte, griff Trump Premierministerin Theresa May an: diese solle sich lieber um den "zerstörerischen radikalen islamischen Terrorismus" in Großbritannien kümmern.

Australien knöpft sich die heimische Finanzindustrie vor

Die Regierung Australiens knöpft sich nach einer Reihe von Skandalen die heimische Finanzindustrie vor. Eine Kommission werde über zwölf Monate das Verhalten der nationalen Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und Pensionsfonds untersuchen, und prüfen, ob die Regulierungsbehörden in der Lage seien, Fehlverhalten zu identifizieren und zu adressieren, sagte Premierminister Malcolm Turnbull.

Moody's stuft Bonität Argentiniens herauf

Moody's bescheinigt Argentinien wieder eine bessere Bonität. Die Agentur erhöhte das Rating des Landes auf B2 von B3 und vergab dabei einen stabilen Ausblick. Moody's verwies zur Begründung auf die Reformen, die mit den Verzerrungen der Wirtschaft des Landes aufräumen sollen. Die Bemühungen um weitere Reformen dürften zudem anhalten, was der Erholung weiteren Schwung verleihen sollte.

Maduro strebt zweite Amtszeit als Präsident Venezuelas an

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro strebt eine zweite Amtszeit an. Der Vizepräsident des lateinamerikanischen Landes, Tareck El Aissami, sagte bei einem Treffen der sozialistischen Regierungspartei, 2018 werde Maduro "so Gott will, so das Volk will" als Präsident wiedergewählt. Die Abstimmung in Venezuela ist für Dezember 2018 geplant, könnte nach Einschätzung mancher Experten aber auf März vorverlegt werden.

Hamas und Fatah wollen Machtübergabe im Gazastreifen um zehn Tage verschieben

Die rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah wollen die für Freitag geplante Machtübergabe im Gazastreifen verschieben. Die Fatah solle erst am 10. Dezember die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen, forderte die Hamas in einer an Ägypten gerichteten Erklärung. Kairo hatte das Versöhnungsabkommen zwischen der radikalislamischen Hamas und der gemäßigten Fatah von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas vermittelt.

