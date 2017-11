Die Internet-Währung Bitcoin hat ihre Achterbahnfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Auf der größten und liquidesten Plattform Bitstamp, die in Luxemburg ansässig ist, schwankte der Kurs des virtuellen Geldes um die in dieser Woche erstmals geknackte 10.000-Dollar-Marke. Einem Tagestief von 9708 Dollar stand ein Hoch von über 10.618 Dollar gegenüber.

