Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Volkswagen mit Blick auf ein Interview von Markenchef Herbert Diess auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Manager habe im "Handelsblatt" mit Aussagen zu strukturellen Herausforderungen oder den noch notwendigen Verbesserungen im Konzern nicht viel Neues gebracht, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei aber anzuerkennen, dass Diess weiter am kulturellen Wandel, Effizienzverbesserungen und den Themen der Zukunft bei VW arbeite./tav/zb Datum der Analyse: 30.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0018 2017-11-30/09:38

ISIN: DE0007664039