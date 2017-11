Frankfurt - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat sich abgeschwächt, insgesamt setzt er aber seine Konsolidierung innerhalb enger Spannen fort, so die Analysten der Helaba.Die Verbraucherpreise in Deutschland, die im November vorläufigen Angaben zufolge gestiegen seien und auf eine höhere EWU-Teuerung schließen lassen würden, hätten aber für Abwärtsdruck gesorgt. Das technische Bild trübe sich sukzessive ein, wobei der Rutsch unter die Dreiecksunterstützung bei 162,95 nicht unerwähnt bleiben sollte. Die Unterstützungen würden die Analysten bei 162,38 und 161,91 lokalisieren. Die Widerstände seien bei 163,32, 163,43 und am Kontrakthoch bei 163,63 zu finden. Die Trading-Range liege zwischen 161,90 und 163,30.

