Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 42 US-Cents ausschütten, wie am Mittwoch im Rahmen der jährlichen Aktionärsversammlung mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 8. März 2018 (Ex-Dividenden Tag: 14. Februar 2018). Im September gab der Konzern eine Dividendenerhöhung um 7,6 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Der Softwareriese zahlt seit dem Jahr ...

