Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), ein mittelständischer europäischer Investor, übernimmt Abelan Board Industrial S.L., einen namhaften Produzenten von Verpackungslösungen aus Karton und Vollpappe. Der Kauf ist bereits die dritte Akquisition von AURELIUS in der europäischen Verpackungsbranche seit 2015 und soll das Geschäft des Konzerns in diesem Markt weiter stärken. Verkäufer ist der spanische Investor PHI Industrial. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Transaktion ist für Ende Dezember 2017 geplant.

Abelan ist ein in Europa führender Anbieter von Kartonagen und Verpackungslösungen aus Vollpappe. Die 1911 gegründete Firma mit Sitz im nordspanischen San Andrés hat drei Produktionsstandorte in Spanien und Frankreich mit insgesamt rund 250 Mitarbeitern. Der für 2017 erwartete Jahresumsatz liegt bei ...

