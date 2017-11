Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Bilanzpressekonferenz am 13.Dezember mit ihren Details zur künftigen Wachstumsstrategie bleibe abzuwarten, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Von den Geschäftszahlen des Kupferkonzerns erwartet er keine Überraschungen./ag/zb Datum der Analyse: 29.11.2017

AFA0020 2017-11-30/09:51

ISIN: DE0006766504