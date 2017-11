Tagesgewinner war am Mittwoch Nordex mit 6,07% auf 8,24 (94% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,86%) vor Kapsch TrafficCom mit 3,55% auf 48,67 (101% Vol.; 1W 5,80%) und Volkswagen Vz. mit 3,39% auf 176,70 (251% Vol.; 1W 5,68%). Die Tagesverlierer: Aixtron mit -8,91% auf 12,37 (295% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,10%), YY Inc. mit -6,97% auf 103,58 (325% Vol.; 1W -14,83%), PayPal mit -5,84% auf 73,25 (451% Vol.; 1W -5,57%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (33588,77 Mio.), Glencore (30104,34) und Amazon (21119,59). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei AT&S (612%), PayPal (451%) und Ambarella (418%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Valeant mit 44,17%, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...