Die Börsen feiern Höchststände, der Dax befindet sich sogar seit acht Jahren im Aufwärtstrend. Sollen Investoren nun den geordneten Rückzug antreten oder jetzt erst recht einsteigen? Die Reaktionen in der Fondsbranche sind unterschiedlich.Volles Engagement am Aktienmarkt - so verfährt derzeit die Münchener Vermögensverwaltung DJE Kapital und geht mit ihrem Börsen-Investments nahezu an die in ihren jeweiligen Anlagegrundsätzen definierten Höchstgrenzen. So wurde die Aktienquoten des DJE Dividende & Substanz (ISIN: LU0159550150) auf 97 Prozent hochgesetzt, der DJE Concept (ISIN: LU0858224032) ist derzeit mit 90 Prozent im Aktienmarkt investiert und der DJE Zins & Dividende (ISIN: LU0553164731) hat aktuell eine Aktienquote von 48 Prozent. Hintergrund für die Strategie seien die derzeit sehr gute Lage an den europäischen Aktienmärkten, was sich am Einkaufsmanager-Index sowie am Sentix-Konjunkturindex ablesen lasse. Wirkliche Krisenherde für die Aktienmärkte, so der DJE -Vorstand Ulrich Kaffarnik gegenüber dem Branchenmagazin Citywire, seien derzeit nicht in Sicht. Die Kehrseite der Medaille liege allerdings darin, dass Aktien aktuell sehr teuer seien. Bei DJE setze man daher auf die im Vergleich zu den USA noch etwas günstiger bewerteten Märkte Europa und Japan.

