Düsseldorf - FED-Chefin Janet Yellen sieht die wirtschaftliche Entwicklung in den USA - das BIP-Wachstum im 3. Quartal 2017 wurde auf von 3,0% auf 3,3% (ann.) nach oben revidiert - auf einer immer breiteren Basis sowohl in Bezug auf die einzelnen Wirtschaftssektoren als auch mit Blick auf die globale Konjunktur, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

