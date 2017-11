Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-30 / 09:43 *Weitere sensationelle Bohrergebnisse - hochgradiger Abschnitt mit über 619 mg/l Lithium* Ein weiteres positives Update zu unserem Lithium Top-Pick Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1] erreicht uns heute. Das Unternehmen vermeldet mit heutiger News die Endergebnisse der Beprobung der Kernbohrung CAU16, die im bisher nicht bebohrten NW-Sektor der Joint-Venture-Liegenschaft Cauchari in der argentinischen Provinz Jujuy niedergebracht wurde. Die Probennahme grenzte einen hochgradigen Soleabschnitt mit durchschnittlich 529 mg/l Lithium und 4.306 mg/l Kalium über eine Länge von 81m innerhalb eines größeren Solekörpers ab, der sich vertikal über mehr als 284 m erstreckt. Dies sind herausragende Lithiumgehalte über einen beachtlichen Abschnitt, wir sind der Ansicht, dass alleine diese hervorragende Bohrung einen gewaltigen Anteil an der Ressourcenschätzung haben wird. *Weitere hochgradige Bohrergebnisse erwartet - Pumptest haben begonnen* Wir erwarten in den kommenden Wochen jede Menge Newsflow mit weiteren Bohrergebnissen und Pumptests. Ein interessantes Detail ließ sich aus der heutigen Unternehmensmeldung herauslesen. Die aktuelle Bohrung auf CAU 15 traf auf ähnliche Abschnitte mit Sand wie bei den Bohrungen von CAU 16 und CAU07, welche beide hochgradige Ergebnisse vermeldeten. Wir sind daher der Ansicht, dass weitere herausragende Bohrergebnisse zu erwarten sind. *Millennial Lithium mit Ressourcenschätzung - Advantage erwartet deutlich mehr!* Unsere weitere Empfehlung Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [2], welche wir am 04.01.2017 bei einem Aktienkurs von 1 EURO vorgestellt hatten (LINK) [3], vermeldete diese Woche eine erste Ressourcenschätzung mit etwas mehr als 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat. Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1] hingegen hat deutlich hochgradigere Lithiumgehalte und erwartet im 1. Quartal 2018 ebenfalls eine Ressourcenschätzung von bis zu 4 Mio. Lithiumcarbonat (siehe Site-Visit-Report). Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [2] hat gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von 265 Mio. CAD - Advantage Lithium (WKN: A2AQ6C) [1], hat mit 158 Mio. CAD Marktkapitalisierung unserer Meinung nach noch gewaltiges Aufholpotenzial. Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren, wir rechnen bereits vor der Ressourcenschätzung mit einem deutlichen Kursanstieg, der noch rasanter als bei Millennial ausfallen könnte. *Die wichtigsten Punkte der heutigen NEWS im Überblick:* *- *Der Solekörper erstreckt sich über mehr als 284 m vertikal einschließlich eines hochgradigen zentralen Bereichs, der ebenfalls von Bohrung CAU7 durchteuft wurde. - Die hochgradigen Abschnitte in CAU16 haben im Durchschnitt 529 mg/l Lithium und 4.306 mg/l Kalium zwischen 118m und 199m Tiefe einschließlich vier Proben mit durchschnittlich 619 mg/l Lithium zwischen 169m und 199m Tiefe. - Ein niedriges Mg/Li-Verhältnis von 2,5:1, ähnlich CAU07 und der Projekte Olaroz und Cauchari, ist ausgezeichnet für die herkömmliche Soleaufbereitung. - Die Kernbohrungen werden mit Bohrung CAU15 fortgesetzt, die zurzeit eine Tiefe von 205 m erreicht hat. Sie liegt 6,5km südlich von CAU16 und traf auf Abschnitte mit Sand ähnlich wie in CAU16 und CAU07. - Pumptests begannen in den Brunnen, die in den Rotary-Bohrlöchern CAU08 und CAU10 installiert wurden. *Vice President Projektentwicklung, Andy Rob, sagte: * "Die Ergebnisse der systematischen Probennahme in CAU16 bestätigen die Kontinuität des Solekörpers südlich von CAU07, während das Vorkommen sandiger Sedimente in der Bohrung sehr positiv für die Soleextraktion ist. Wir werden die Bohrungen im SE- und NW-Sektor bis ins Jahr 2018 fortsetzen. Wir haben uns drei Bohrgeräte gesichert, die in der Lage sind, unser Programm zur vollständigen Abgrenzung des Potenzials für reichhaltige Sandzonen durchzuführen. Da das Programm jetzt weiter fortgeschritten ist, beaufsichtigen die Hydrogeologieberater FloSolutions unabhängig die Bohrungen und Probennahmeaktivitäten, wobei Frits Reidel als die nominierte qualifizierte Person für die Berichterstattung der Explorationsergebnisse fungiert, die zu einer einer neuen Ressourcenschätzung hinführen." *Projektbesuch: Wieso Advantage ein Übernahmeziel ist* Die Experten rund um Minenanalyst Nicholas Hornung reisten nach Argentinien, um sich im Rahmen einer Analystentour das riesige Projekt Cauchari (Joint Venture mit Orocobre) von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [4] und das Olaroz Projekt von Orocobre (WKN A0M61S) [5] vor Ort anzusehen. Mit von der Partie waren nicht nur namhafte Analysten von Großbanken, sondern auch ein Team der weltbekannten Fondgesellschaft BlackRock, welche reges Interesse an beiden Projekten zeigten. *Bis zu 4 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat an Reserven erwartet!* Geologe Miguel Peral, welcher zuvor in leitender Position bei Orocobre tätig war, besitzt ebenfalls über 9 Mio. Aktien von Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [4]. Er rechnet bei der Ressourcenschätzung, welche Anfang 2018 bekannt gegeben werden soll, dass zwischen 3 und 4 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat möglich sein sollten. Dies wäre ein sensationeller Erfolg! Allein diese Tatsache würde aus dem Stand mindestens eine Verdopplung, wenn nicht sogar eine Verdreifachung des Aktienkurses bedeuten! Aufgrund der zuletzt äußerst erfolgreichen Ergebnisse von gleich zwei Bohrungen mit 635 mg/l Lithium und 619 mg/l Lithium, haben sich seine bisherigen Erwartungen von 1,5 - 2 Mio. Tonnen Lithiumcarbonat auf 3 bis 4 Mio. Tonnen nahezu verdoppelt. Aktuell hat Advantage Lithium (WKN A2AQ6C) [4] gerade mal eine Marktkapitalisierung von 100 Mio. EUR, Lithium Americas (WKN A2H65X) [6] hat hingegen mit 8 Mio. Tonnen Reserven Lithiumcarbonat bereits eine Bewertung von 682 Mio. EUR. Sie sehen es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass bei einer Ressourcenschätzung von bis zu 4 Mio. Tonnen eine Marktkapitalisierung von 300 oder 400 Mio. EUR ohne Weiteres gerechtfertigt ist. Wir rechnen bereits im Vorfeld der Bekanntgabe der Ressourcenschätzung mit einem steilen Anstieg des Aktienkurses. Wie wichtig es ist sich rechtzeitig zu positionieren, zeigt unsere letzte Empfehlung Millennial Lithium (WKN A2AMUE) [7]. Das Unternehmen, veröffentlichte vor wenigen Tagen die Ressourcenschätzung. Seit unserer Erstempfehlung (LINK) [8] ist der Titel bereits um mehr als 180 % gestiegen. Bei Advantage Lithium erwarten wir deutlich mehr Aufholpotenzial in den kommenden Wochen und Monaten! *Unseren umfangreichen Report des Projektbesuchs auf Cauchari und bei Orocobre können Sie unter folgendem *LINK [9] *abrufen. 