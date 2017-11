IRW-PRESS: Berkeley Energia Ltd.: Berkeley schließt mit dem Staatsfond des Oman eine strategische Investition von bis zu 120 Mio. USD ab und bestellt nicht-exekutiven Director

30. November 2017 - Berkeley Energia freut sich, bekannt zu geben, dass die Aktionäre des Unternehmens der strategischen Investitionsvereinbarung mit dem Staatsfonds des Sultanats Oman zugestimmt haben.

Alle aufschiebenden Bedingungen wurden erfüllt und das Unternehmen hat nun die erste Tranche der Finanzierung in Höhe von 65 Millionen USD erhalten.

Die Investition beinhaltet eine zinslose und ungesicherte Wandelanleihe in Höhe von 65 Millionen USD, die zu einem Preis von jeweils 50 Pence in Stammaktien umgewandelt werden kann, sowie ein Optionspaket, das zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 85 Pence pro Aktie ausgeübt werden kann, wodurch bei Ausübung weitere 55 Millionen USD bereitgestellt werden.

Die ersten 65 Millionen USD decken den Kapitalaufwand für die Produktionsaufnahme im Projekt Salamanca vollständig ab. Salamanca ist die einzige Uranmine der Welt, die sich heute im Bau befindet.

Mit der Genehmigung der Finanzierung kann das Unternehmen nun die Großaufträge für die Errichtung und den Abbau vergeben und zu Beginn des neuen Jahres mit den großen Erdarbeiten beginnen.

Herr Deepankar Panigrahi (38 Jahre alt), Investmentmanager der Private Equity-Sparte des State General Reserve Fund (SGRF) des Oman, wird mit sofortiger Wirkung als nicht-exekutives Mitglied in das Board of Directors eintreten.

Herr Panigrahi hat umfangreiche Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen und Ländern, die alle Phasen des Private Equity-Spektrums wie etwa das Management nach einer Investition abdeckt. Herr Panigrahi schloss sein Studium an der University of Michigan mit einem Bachelor und einem Master in Wirtschaftswissenschaften mit Auszeichnung ab. Anschließend erwarb er einen MBA an der Cambridge University.

Geschäftsführer Paul Atherley sagte dazu:

Wir freuen uns ungemein, dass die Finanzierung mit dem Staatsfonds des Oman nun in trockenen Tüchern ist. Der Erlös deckt die Kapitalkosten für die Aufnahme der Produktion in der Mine Salamanca vollständig ab. Wir heißen den Staatsfonds als einen strategischen Langzeitinvestor und Aktionär im Unternehmen willkommen und freuen uns, Herrn Deepankar Panigrahi in unserem Board begrüßen zu dürfen.

Nachdem nun die Mittel gesichert sind, können wir jetzt die wichtigsten EPC- und Bergbauaufträge vergeben und im neuen Jahr mit den großen Erdarbeiten beginnen, wobei wir uns zunächst auf die Installation der Brechanlage konzentrieren werden.

Seit der Bekanntgabe von Cameco Anfang November, dass es die Produktion aus McArthur River aufgrund der anhaltenden Schwäche des Uranpreises vorübergehend stillgelegt hat, sind die Spotpreise für Uran stark gestiegen.

Wir gehen davon aus, dass sich in den kommenden Monaten das Angebot auf den Weltmärkten weiter verringern wird, wenn sich die kostenintensiveren Produktionsstätten angesichts der auslaufenden historischen Verkaufsverträge zu einer Schließung gezwungen sehen.

Die Mine Salamanca, deren Betriebskosten zu den geringsten weltweit gehört, wird zu einem Zeitpunkt errichtet, an dem sich der Uranpreis auf einem Tiefniveau befindet. Es ist zu erwarten, dass der Markt bei Produktionsaufnahme der Mine von US-Versorgungsunternehmen beherrscht wird, die nach neuen Verträgen suchen und gleichzeitig mit der Nachfrage der chinesischen und japanischen Reaktoren konkurrieren.

