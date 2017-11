Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten in den Handel am Donnerstag gestartet und pendelt um den Vortagesschluss. Am Vortag hatte der SMI das Jahreshoch weiter nach oben geschoben, hatte dann aber mit einer nachgebenden Wall Street leicht tiefer geschlossen. Insgesamt sei die Stimmung neutral, hiess es im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...