FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Talfahrt im späten Vortagesgeschäft stabilisieren sich die europäischen Börsen am Donnerstag. Die Trends des Vortages, einbrechende Technologiewerte und Umschichtungen in Bankentitel, laufen zunächst nicht eins zu eins weiter. Während der europäische Bankenindex im Stoxx nach seiner Vortagesrally 0,1 Prozent abgibt, verliert der Branchenindex der Technologiewerte weitere 0,5 Prozent. Im frühen Handel verhilft der nachgebende Euro den Börsenindizes indes zu leichten Aufschlägen. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,3 Prozent auf 3.599 Punkte, der DAX um ebenfalls 0,3 Prozent auf 13.104 Zähler.

Aus technischer Sicht hat der DAX mit den jüngsten Abgaben zunächst die Seitwärtstendenz der vergangenen Wochen bestätigt. Nach oben trifft er bei 13.210 Punkten auf Widerstand, als unterstützt gilt er bei 12.900 bis 12.840 Punkten. Neue Impulse dürften von den Verbraucherpreisen der Eurozone ausgehen sowie vom Einkaufsmanagerindex in Chicago am Nachmittag.

"Die Musik spielt in den Branchen und den Einzeltiteln", sagt ein Händler. Während bei Technologiewerten global aggressiv Gewinne mitgenommen werden, schichten Anleger in Banken- und Transportwerte um. "Die Schwäche der Technologiewerte ist vermutlich nur vorübergehend", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Der Technologiesektor bleibe die Wachstumsbranche Nummer eins. Nach dem starken Kursanstieg der Technologie-Aktien in diesem Jahr seien allerdings viele Anleger in dem Sektor stark übergewichtet, das reize zu Gewinnmitnahmen.

Auf der anderen Seite würden Bankentitel immer interessanter: Einerseits mit der Zinswende und andererseits, weil die Phase der Abschreibungen zu Ende gehe. Und auch andere Titel der so genannten "Old Economy" wie die Logistik-Aktien geraten mit der guten Konjunktur stärker in den Blick.

Credit Suisse überzeugt Anleger

Unter den Einzelwerten ziehen Credit Suisse um 2,1 Prozent an. Die schweizerische Großbank hat sich anlässlich ihres Investorentages neue Ziele auf die Fahnen geschrieben. In der Vermögensverwaltung sowie den zugehörigen Geschäften in Asien rechnet die Bank zudem damit, das Ziel eines bereinigten Vorsteuergewinns von 700 Millionen Franken vorzeitig zu erreichen. Daher werde das neue Ziel für 2018 mit 850 Millionen Franken veranschlagt.

Die Lufthansa-Aktie holt die deutlichen Verluste aus der Eröffnung weitgehend auf. Zu Beginn hat laut Händlern ein Bericht auf den Kurs gedrückt, die Übernahme von Air Berlin stehe auf der Kippe. "Dass die EU-Kommission der Übernahme nicht sofort zustimmen wird, war zu erwarten", sagt ein Händler. Außerdem sei die Spekulation um die Übernahme nicht neu. Laut EU-Kommission gibt es noch keine Entscheidung. "Viele Anleger haben viel Speck dran", so ein Händler. Der Kurs verliert 0,2 Prozent.

Beiersdorf liegen weiter auf Rekordkurs und führen die Gewinnerseite im DAX an. Mit 99,94 Euro ist der Kurs aber erst einmal an der 100er Marke abgeprallt. "Keine Überraschung, dass der Kurs eine solche 'big figure' nicht gleich im ersten Anlauf herausnimmt", sagt ein Händler. Andererseits sei der Chartausbruch frisch und intakt, und "old economy" habe zuletzt zu relativer Stärke angesetzt. Beiersdorf steigen um 1,5 Prozent.

Wirecard, Drillisch, MTZ und Uniper kommen in MSCI-Indizes

Daneben dürfte der Änderungstermin in den MSCI-Indizes zu hohen Umsätzen in den Schlusskursen führen. "In Asien zeigt sich das bereits", sagt ein Händler. Aus Deutschland werden Drillisch (plus 0,1 Prozent), MTU (minus 1,0 Prtozent), Uniper (0,5 Prozent) und Wirecard (plus 0,1 Prozent) in die Indizes aufgenommen. Daneben dürfte das Anpassen der Gewichte vieler Einzeltitel die Kurse beeinflussen.

Rocket Internet sind schwach gestartet. Der Konzern hat zwar die Verluste verringert, aber das Erreichen der Gewinnschwelle von Beteiligungen zeitlich verschoben. "Das drückt auf die Stimmung", sagt ein Händler. Die Titel büßen als SDAX-Schlusslicht 3,4 Prozent ein.

JP Morgan hat die Beobachtung von Delivery Hero mit der Empfehlung "Übergewichten" aufgenommen. Der Wert steigt um 2,4 Prozent. Exane hat RTL auf "Outperform" angehoben, was dem Titel zu einem Aufschlag von 0,6 Prozent verhilft. Zudem hat das Bankhaus Lampe Salzgitter auf "Halten" gesenkt, der Kurs büßt um 1,2 Prozent ein. Für die Papiere des Leuchtenherstellers Osram geht es 0,7 Prozent nordwärts. Das Unternehmen will seine Dividende um 1 Cent mehr erhöhen als bislang angekündigt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.599,32 0,26 9,41 9,38 Stoxx-50 3.181,89 0,14 4,53 5,69 DAX 13.104,34 0,33 42,47 14,14 MDAX 26.904,94 -0,05 -12,42 21,25 TecDAX 2.506,45 -0,47 -11,87 38,35 SDAX 11.702,96 -0,19 -22,31 22,94 FTSE 7.365,02 -0,39 -28,54 3,11 CAC 5.404,38 0,12 6,33 11,15 Bund-Future 162,44% -0,17 1,46 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 18:33 % YTD EUR/USD 1,1843 -0,20% 1,1867 1,1863 +12,6% EUR/JPY 133,11 -0,04% 133,17 132,60 +8,3% EUR/CHF 1,1679 -0,06% 1,1686 1,1673 +9,0% EUR/GBP 0,8797 -0,23% 0,8817 1,1331 +3,2% USD/JPY 112,39 +0,14% 112,24 111,76 -3,9% GBP/USD 1,3463 +0,05% 1,3457 1,3444 +9,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,56 57,3 +0,5% 0,26 +1,0% Brent/ICE 63,62 63,11 +0,8% 0,51 +8,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,90 1.283,65 -0,2% -2,76 +11,2% Silber (Spot) 16,51 16,54 -0,2% -0,03 +3,6% Platin (Spot) 942,50 939,00 +0,4% +3,50 +4,3% Kupfer-Future 3,04 3,04 +0,1% +0,00 +20,6% ===

