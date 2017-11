Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten in den Handel am Donnerstag gestartet und pendelt um den Vortagesschluss. Am Vortag hatte der SMI das Jahreshoch weiter nach oben geschoben, hatte dann aber mit einer nachgebenden Wall Street leicht tiefer geschlossen. Insgesamt sei die Stimmung neutral, hiess es im Handel. Für einen Angriff auf das Allzeithoch des SMI aus dem Jahr 2007 brauche es noch einmal unterstützende Impulse.

Erfreuliche Daten zum US-Immobilienmarkt, das etwas stärker als erwartet ausgefallene BIP-Wachstum im zweiten Quartal und zuversichtliche Aussagen der Notenbank Fed zur Wirtschaftsentwicklung hatten am Vorabend den Dow Jones noch gestützt. Positive Konjunkturdaten kamen am Morgen auch aus Japan und China. Am Vormittag werden in der EU Daten zum Arbeitsmarkt und den Verbraucherpreisen veröffentlicht. Hierzulande nahm die Konjunktur im dritten Quartal wie erwartet Fahrt auf.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,12% höher bei 9'315,62 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,05% auf 1'491,51 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) liegt unverändert auf 10'654,79 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 8 im Plus, 20 im Minus ...

