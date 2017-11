Berlin - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Zalando SE leicht ab: Zum ersten Mal seit der Eröffnung des Short-Engagements am 03.07.2017 haben die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management ihre Shortposition in den Aktien des Online-Modeversandhauses Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ein Stück weit gesenkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...