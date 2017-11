Die Produktionsanlage gehört vollständig der BASF und befindet sich auf dem Chemieindustriepark Shanghai in Caojin, China. Sie soll künftig die wachsende Chemieindustrie in China und der Region Asien-Pazifik mit Nichtedelmetallkatalysatoren und Adsorbentien bedienen. Die Anlage ist laut Unternehmen hochgradig automatisiert und energieeffizient.

Künftig regionalspezifische Entwicklungen

"Die Inbetriebnahme unserer neuen Großanlage für die Produktion von Chemiekatalysatoren in Shanghai ist ein Meilenstein für unser Prozesskatalysatorengeschäft; 60 % aller Chemikalien werden bis 2020 in Asien hergestellt werden, davon mehr als die Hälfte in China", erklärt Detlef Ruff, bei BASF Senior Vice President, Process Catalysts. "Die lokale Fertigung wird uns wesentlich dabei helfen, unsere Kundenbeziehungen in der Chemieindustrie in Asien zu stärken und durch erhöhte Produktverfügbarkeit und verkürzte Durchlaufzeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...