London (ots/PRNewswire) -



In dieser Saison stellen wir eine einzigartige Star Wars | Clarks Kooperation exklusiv für Frauen und Mädchen vor, die eigens entworfen wurde, um die Macht der weiblichen Kraft zu feiern. Rechtzeitig zum Kinostart von einem der meist erwarteten Film dieses Jahres - Star Wars: The Last Jedi, in den Kinos ab dem 14. Dezember 2017. Star Wars ist ein Game-Changer und ebnet dem Weg für die notwendige Repräsentation eines positiven, natürlich-weiblichen Vorbilds. Rey ist sich selbst treu, kompromisslos und steht für Stärke und Macht, ohne Einschränkungen oder Entschuldigungen.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: ht tps://www.multivu.com/players/uk/8232251-clarks-star-wars-shoe-collec tion-women/



"Eine Frau, die von niemandem Bestätigung braucht, ist die gefürchtetste Person der Welt". Mohadesa Najumi



Force of Nature. Eine Kollektion, die wegweisende neue Materialien, Konstruktionen und Technologien für höchsten Komfort einsetzt. Sie verspricht ihren Trägerinnen eine fortschrittliche Fußbettstruktur, die für optimalen Komfort, Flexibilität und Haltbarkeit sorgt. Die enge Passform und das High-Top-Design schützen die Knöchel, während das weiche Fleece-Futter, zusammen mit dem innovativen Schnürsystem, den Fuß warm und trocken hält und zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet.



Reys positive Rollendarstellung der Frau in der modernen Welt wurde zu einer bedeutenden Inspirationsquelle in der Zusammenarbeit und ist eine lebendige Verkörperung des Markenethos - eine Plattform für freie Menschen, die sich selbst treu bleiben. Menschen, die sich in ihrer eigenen Haut wohlfühlen und von Authentizität inspiriert werden.



Bleib dir selbst treu - Du bist eine Kraft, mit der man rechnen muss.



Die Star Wars | Clarks Kollektion ist ab dem 1. Dezember 2017 in ausgewählten Geschäften und online erhältlich.



Contact:



Elise Hamer



M: +44-7584-154651



globalpr@clarks.com



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/612647/Clarks_and_Star_Wars.jpg )



Video:



https://www.multivu.com/players/uk/8232251-clarks-sta r-wars-shoe-collection-women/ (https://www.multivu.com/players/uk/8232251-clarks-star-wars-shoe-collection-women/)



OTS: Clarks newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128850 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128850.rss2