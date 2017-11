Baltimore - In seiner Rede an den Kongress legte Staatspräsident Xi Jinping die Grundlage dafür, Chinas Fokussierung auf die jährlichen Wachstumsziele aufzuheben, um ab 2021 auf breiter Front das wirtschaftliche Ziel einer "Lebensqualität" zu verfolgen, so Ju Yen Tan, Senior Fixed Income Portfoliomanager bei T. Rowe Price.

Den vollständigen Artikel lesen ...