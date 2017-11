Frankfurt - Zuletzt kam zwar die Diskussion auf - auch unter US-Notenbankern -, wonach die niedrigen Inflationsraten möglicherweise nachhaltiger sein könnten als bisher gedacht, so die Analysten der Helaba.Evidenz dafür gebe es noch nicht. Gleichwohl müsse konstatiert werden, dass die Phillips-Kurve, die einen Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und Lohnentwicklung herstelle, in den letzten Jahren flacher verlaufen sei. Mit hohem Interesse würden die Analysten daher die eingehenden Preiszahlen verfolgen und den Fokus somit heute auf den PCE-Deflator richten. Ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise stelle dieser das von der FED bevorzugte Inflationsmaß dar. Der Kerndeflator habe im September eine Jahresrate von 1,3% aufgewiesen, die sich auf 1,4% im Oktober beschleunigt haben sollte. Diese Möglichkeit signalisiere der Verbraucherpreisindex, dessen Kernrate im Oktober zugelegt habe. Insofern sollte die obige Diskussion keine neue Nahrung erhalten und Erwartungen einer Zinserhöhung in diesem Monat würden nicht verringert.

Den vollständigen Artikel lesen ...