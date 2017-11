Wien - Laut Medienberichten sind noch drei Finanzinvestoren (Apollo, Cerberus u. Christopher Flowers, Socrates) im Rennen um die zum Verkauf stehende HSH Nordbank, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Derzeit würden die Länder Schleswig Holstein u. Hamburg den Start konkreter Vertragsverhandlungen ausloten. Adler Real Estate sei mit einer EUR Dualtranche an den Primärmarkt (A: EUR 500 Mio., 4J, MS+153,3 BP; B: EUR 300 Mio., 7J, MS+186,1 BP) getreten. Banco Commercial Portugues habe eine EUR 300 Mio. umfassende nachrangige Anleihe mit Fälligkeit in 2027 bei MS+426,7 BP emittiert. Eine Senioranleihe im Volumen von EUR 1 Mrd. habe Banco Sabadell bei MS+73 BP gepreist. Die im März 2023 fällige Anleihe werde mit Baa3/BBB-/BBB geratet. Ein Covered Bond im Volumen von EUR 750 Mio. sei von der Stadshypotek bei MS-8 BP gepreist worden (7J, erw. Rating Aaa). Telefonica habe einen Perpetual Bond im Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS+232,7 BP gepreist. Das Orderbuch sei mit EUR 2,3Mrd. gut gefüllt gewesen. Aeroports de Paris dürfte demnächst mit einer EUR Benchmarkemission mit 10 Jahren Laufzeit an den Markt kommen. Novomatic sei gestern von S&P um ein Notch auf BBB- hinabgestuft worden. (30.11.2017/alc/a/a)

