Die Digitalisierung verändert auch die Ausbildung in der Versicherungswirtschaft. So lernen die künftigen Fachkräfte der Branche heute immer öfter mit Hilfe von digitalen Medien. Diese Lernformen sollen die Auszubildenden an eine Arbeitswelt mit Automatisierung, Big Data und Internet der Dinge gewöhnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...