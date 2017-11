Voestalpine-Chef Wolfgang Eder glaubt vor dem G20-Stahlgipfel nicht an einen schnellen Abbau der weltweiten Überkapazitäten. Er steckt alle Kraft in die Spezialisierung, um sich dem Preisdruck zu entziehen.

Der frühere Präsident des Weltstahlverbandes Wolfgang Eder glaubt nicht an ein schnelles Ende der weltweiten Überkapazitäten beim Stahl. "Meine Erwartungen in den kommenden Jahren tendieren auf Basis der Erfahrungen gegen Null", sagte Eder, der seit 2004 an der Spitze des österreichischen Technologie- und Stahlkonzerns Voestalpine steht, am Mittwochabend in Düsseldorf.

Am heutigen Donnerstag kommen im Bundeswirtschaftsministerium Vertreter der führenden Wirtschaftsmächte zu einem Spitzentreffen zusammen, um Wege aus der Krise der Stahlbranche zu finden. Dabei geht es um einen gemeinsamen Kurs gegen Überkapazitäten und Dumpingpreise auf dem internationalen Stahlmarkt.

Trotz seiner Skepsis begrüßte Eder die Initiative der Bundesregierung zum Ende ihrer einjährigen G20-Präsidentschaft: "Es hat den Anschein, als ob es mittlerweile ein Bewusstsein für das Problem gibt. Es ist gut, das auf eine globale Ebene zu heben."

Nach Schätzungen der OECD liegen die Überkapazitäten weltweit bei knapp 900 Millionen Tonnen - einem Verbrauch von 1,6 Milliarden Tonnen steht eine Produktionskapazität von 2,4 Milliarden Tonnen gegenüber. Mehr als die Hälfte der Überkapazitäten entfallen auf China.

Trotz aller Bekundungen der Regierung in Peking, ...

