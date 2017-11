Die Kluft zwischen Topfirmen und dem Rest der Modebranche wächst. Luxus und Discountkleidung boomen weiterhin. Aber für viele bekannte Marken in der Mitte des Marktes wird es laut einer Studie immer enger.

Die Modebranche ist gepalten: Sowohl große Luxusmodefirmen wie LVMH und Hermès als auch Discounter wie Primark wachsen und wachsen. Andere bekannte Unternehmen wie Laurèl oder Basler sind abgestürzt. "Der Abstand zwischen Gewinnern und Verlierern in der Modebranche wird immer größer", sagt Achim Berg, Experte für die Mode- und Luxusbranche bei McKinsey in Frankfurt.

Er liefert dafür Zahlen. "20 Prozent der Modefirmen tragen 144 Prozent zum wirtschaftlichen Mehrwert der Branche bei", sagt Berg. "Der größte Teil der Unternehmen schafft gerade einmal drei Prozent bei und die unteren 20 Prozent des Marktes zerstören 47 Prozent dieses Wertes." Zu den Verlierern gehören demnach Marken wie Esprit, Abercrombie & Fitch und die Edelschuhmarke Jimmy Choo.

Alleine im vergangenen Jahr konnten starke Modeunternehmen ihren Erfolg noch einmal kräftig ausbauen. Das geht aus der aktuellen Studie "Der Zustand der Modebranche 2018" von McKinsey und Business of Fashion hervor, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Sie tragen dazu bei, dass die Modebranche 2018 wieder deutlich stärker wächst als in diesem Jahr, in dem der Umsatz um 2,5 bis 3,5 Prozent auf 2,5 Billionen US-Dollar stieg. Berg rechnet mit einem Umsatzplus von 3,5 bis 4,5 Prozent. Im vergangenen Jahr wuchs sie nur um magere 1,5 Prozent.

Doch für viele Modefirmen wird das Geschäft immer schwieriger. Denn sie müssen einerseits in die Verzahnung ihrer stationären Läden mit dem Onlinegeschäft investieren. Andererseits müssen sie die Läden und Verkaufsflächen bei ihren Handelspartnern aufmöbeln, um mehr Kunden zu locken.

Berg rechnet denn auch damit, dass nächstes Jahr noch einige größere Modefirmen in Schwierigkeiten geraten werden. "Auch für einige deutsche Mittelständler dürfte es eng werden", erwartet er. Denn das Wachstum findet weniger in Europa, sondern weit weg in China ...

