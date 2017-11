Zürich-Glattbrugg - Alle Jahre wieder stehen Händler in der Vorweihnachtszeit vor der Herausforderung, bei maximaler Auslastung ein positives Kundenerlebnis zu schaffen. Denn viele Käufer verstehen gerade bei der stressigen Geschenksuche in der vollen Innenstadt keinen Spass. Der Informationslogistiker Retarus zeigt, welchen Mehrwert optimierte Kommunikationsprozesse dabei bieten können:

1. Kundenströme gezielter lenken

In der Vorweihnachtszeit drängen Käufer verstärkt in die Geschäfte. Besonders hoch ist die Auslastung dabei abends, samstags sowie unmittelbar vor Weihnachten. Immer öfter holen auch Online-Kunden ihren per "Click & Collect" georderten Einkauf direkt im Geschäft ab, statt auf überlastete Paketdienste zu warten. Bis zu 44 Prozent der Online-Käufe werden heute im stationären Handel abgeholt. Mit Cloud-Kommunikationsplattformen lässt sich die Besucherfrequenz und das Service-Erlebnis in den Geschäften besser steuern. So können beispielsweise per SMS oder E-Mail klare Zeitfenster für Abholungen kommuniziert werden, in denen das Geschäft weniger gut besucht oder personell optimal besetzt ist. Spezielle Service-Angebote oder Rabatte können Kunden dabei einen zusätzlichen Anreiz bieten, ihre Bestellung im vorgegebenen Zeitraum abzuholen. Dadurch werden überfüllte Läden und lange Warteschlangen vermieden und das Kundenerlebnis verbessert sich ...

