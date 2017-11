Grüll: Ich verantworte neben dem klassischen CFO-Bereich auch den Bereich Treasury und auch Investor Relations. boersenradio.at: Hilft Ihnen eigentlich der Druck der EZB? Die EZB wünscht ja: Liebe Banken gebt mehr Geld raus an die Wirtschaft. Hilft das oder ist es umgekehrt? Die Wirtschaft brummt, also brauche ich mehr Kredit, dann gehe ich zu 'ner Bank? Also das ist unabhängig von der Politik der Europäischen Zentralbank. Es ist einfach so, dass die Länder, wo wir tätig sind - und das ist ja in erster Linie Zentraleuropa und Südosteuropa aber auch Russland - da springt das Wirtschaftswachstum eigentlich flächendeckend an. Wir reden von vier Prozent Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in Zentraleuropa, also das sind die...

Den vollständigen Artikel lesen ...