Wirecard-Aktie: Warum nicht gleich so?

Für die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) gab es am Donnerstag die nächste Kurszielerhöhung. Im Fall des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München ist dies inzwischen jedoch nichts Ungewöhnliches mehr.

Quelle: de.4.traders.com

Zuletzt ging es für die im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275) gelistete Wirecard-Aktie steil nach oben. Neben neuen Rekordständen am laufenden Band kann das Papier dank mehr als einer Kursverdopplung in diesem Jahr mit der zweitbesten TecDAX-Performance aufwarten. Daher ist es alles andere als sensationell, wenn die Commerzbank-Analysten nun das Kursziel für die Aktie von 80,00 auf 110,00 Euro nach oben schrauben und das "Buy"-Rating bestätigen. Es stellt sich eher die Frage: Warum nicht früher so? Zu den verbesserten Aussichten hat gleich eine Vielzahl von positiven Aspekten, mit denen Wirecard punkten kann, beigetragen.

