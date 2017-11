London (ots/PRNewswire) -



Modex gab bekannt, dass heute der ICO-Vorverkauf für seinen Smart Contract Marketplace in Zusammenarbeit mit BlockEx beginnt, einem führenden Anbieter von Blockchain-Digital Asset Exchange-Diensten. Das Projekt befindet sich derzeit in einer FCA-Innovation-Sandbox.



"Wir freuen uns sehr über den Start des Vorverkaufs und die Partnerschaft mit BlockEx. Diese Kooperation bietet die beste Lösung auf dem Markt, um den gesamten Lebenszyklus von Blockchain-basierten digitalen Assets zu verwalten", kommentierte Mihai Ivascu, der CEO von Modex.



Modex hat sich zum Ziel gesetzt, die Distanz zwischen Unternehmen und der wachsenden Community von kreativen Entwicklern zu verringern, um die globale Einführung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen. Angesichts des sich entwickelnden Standards für "grenzenlose" Transaktionen hat die Distributed Ledger-Technologie die Tür für eine neue Welt des Datenaustauschs geöffnet, die durch Smart Contracts unterstützt wird.



Organisationen beginnen zwar weltweit damit, die enormen Vorteile der Blockchain zu verstehen, aber die meisten haben große Mühe, die Technologie zu implementieren und sich darauf einzulassen. "Wegen der gravierenden Veränderungen in einer komplexen Landschaft wie dem Zahlungsverkehr bringt die Einführung der Blockchain-Technologie mehrere Herausforderungen mit sich, insbesondere Bedenken hinsichtlich der Integration und hoher Kosten", fügt Ivascu hinzu. "Modex' Aufgabe ist es, hier eine Lösung zur Verfügung zu stellen." Es gibt immer mehr Anwendungsfälle für Unternehmen und Organisationen, die die Blockchain-Technologie einsetzen, und jede gut implementierte technologische Lösung "bietet schnellere und billigere Transaktionen mit mehr Transparenz und Sicherheit", teilte der CEO von Modex den Journalisten mit.



Das Modex-ICO-Projekt hat zum Ziel, ein Blockchain-basiertes Ökosystem von Lösungen zu entwickeln, das wichtige Anwendungsfälle behandelt, um Personen und Organisationen einen erweiterten Dienstleistungsumfang zu bieten.



Der CEO von BlockEx, Adam Leonard, erklärte: "Mein Unternehmen freut sich sehr über die Partnerschaft mit Modex, Die Zusammenarbeit mit Modex zur Finanzierung und Entwicklung eines Smart Contract Marketplace ist wirklich aufregend, weil wir uns darüber im Klaren sind, dass die Blockchain-Einführung die Fähigkeit hat, zahlreiche Industrien radikal zu verändern."



Informationen zu Modex



Modex ist ein Smart Contract Marketplace- und App-Ökosystem, das einfachen und benutzerfreundlichen Zugriff auf Kryptowährungen und Smart Contracts bietet. Entwickler können Modex zur Monetarisierung ihrer Fähigkeiten nutzen und um Smart Contract Lösungen für Endkunden und Beitragende anzubieten. Modex macht den Einsatz von Smart Contracts deutlich einfacher, schneller und kostengünstiger, und beschleunigt damit die Einführung der Blockchain-Technologie.



Informationen zu BlockEx



Die digitale Asset-Plattform von BlockEx (Digital Asset Platform, DAxP) ist eine institutionsmäßige Börse mit Blockchain-Vermögensaufbau, Entmaterialisierung und Lebenszyklus-Management-Tools. Die BlockEx-DAxP umfasst ein Tool zur Erstellung digitaler Assets, Exchange-, Clearing-, Settlement-, Registrierungs- und Brokerage-Software. Die Niederlassungen von BlockEx befinden sich in London, Bulgarien, Taiwan und Israel. https://www.blockex.com/



