Stadtlohn - Gestern haben es die Bullen bei Gold nicht geschafft, die 1.295 nachhaltig zu überwinden, und so wurden die Bären aktiv und konnten die Kurse bis in den Bereich 1.282 drücken, so die Experten von "day-trading-live.de". Heute Morgen sei das Tagestief von gestern zwar noch kurz unterboten worden, dies sei aber vorerst wieder zurückgekauft worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...