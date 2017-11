Gebo Cermex wurde gewählt, weil es in der Lage war, binnen kürzester Zeit eine komplette End-of-Line-Lösung zu liefern, die über ein zentrales, mit dem ERP vernetztes Überwachungssystem verwaltet wird. Damit konnten das Management von Produktionsaufträgen sowie die Funktionen für Rückverfolgbarkeit und Intralogistik eingebunden werden. Vier Zellen für Palettierroboter wurden parallel installiert, zusammen mit mehreren Maschinen für zusätzliche Funktionen wie Stretchfolienverpackung, Etikettierung sowie Karton- und Paletten-Fördertechnik. Zwei fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF) sorgen für effektives Management leerer und voller Paletten und für die Versorgung der Linien mit Verbrauchsmaterial.

Ein strategisches Projekt

Moulin de la Chaume ist einer der vier industriellen Backbetriebe von Agromousquetaires, eines integrierten Produktionszweigs der Gruppe Intermarché. Der Standort liefert tiefgefrorenes, nicht oder nur angebackenes Brot überwiegend an die Plattformen der Gruppe. Vier Produktionslinien arbeiten in drei 8-Stunden-Schichten an fünf bis sechs Tagen pro Woche mit einem Output von insgesamt mehr als 17.000 Tonnen. Mehr als 30 unterschiedliche Arten von Weiß- und Spezialbrot werden von der Bäckerei hergestellt und in sechs unterschiedliche Kartonformate verpackt. Stündlich laufen 30 Paletten aus der Anlage und werden zu einem der 3.000 Fächer in der Kühlkammer transportiert.

Das Werk wurde nach einem verheerenden Brand vollkommen wieder aufgebaut und neu mit Maschinen ausgestattet. Das Agromousquetaires-eigene Konstruktionsbüro, das mit den Leistungen von Gebo Cermex bei anderen Projekten der Gruppe Intermarché sehr zufrieden war, zögerte nicht, die Entscheidung von Moulin de la Chaume für Palettier-/Entpalettierlösungen von Gebo Cermex ...

