Anleger haben die am Vortag aufgekommenen Sorgen um die Nordkorea-Krise am Donnerstagmorgen recht schnell wieder abgeschüttelt. Der Dax, der mit kleinen Verlusten in den Handel gegangen war, drehte anschließend rasch wieder ins Plus. Zuletzt stieg das deutsche Börsenbarometer um 0,33 Prozent auf 13 105,54 Punkte. Auch überwiegend schwache...

Den vollständigen Artikel lesen ...